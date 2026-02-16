Un muratore di 55 anni di Bergamo è morto lunedì 16 febbraio dopo essere caduto da dieci metri in un cantiere nel centro di Cremona. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di equilibrio mentre lavorava su una impalcatura. La tragedia si è verificata in pieno giorno, davanti agli occhi di colleghi e passanti, che hanno chiamato subito i soccorsi.

LA TRAGEDIA. E’ successo lunedì 16 febbraio in un cantiere in centro a Cremona: un operaio di 55 anni è morto. Lavorava per una ditta bergamasca e lui stesso risiedeva sul nostro territorio. La Cgil: nel 2025, nella sola Bergamasca, i morti sul lavoro sono stati 22, quattro in più rispetto al 2024. Carabinieri e ispettori dell’Ats Val Padana sono intervenuti sul posto, così come gli operatori del 118, e per questo lo scenario è ancora da chiarire nella sua esatta dinamica oltre che nelle cause. Si sarebbe sporto ed è caduto da quasi dieci metri di altezza. Non c’è stato nulla da fare: l’allarme è scattato tempestivamente, ma quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto l’operaio era già deceduto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Incidente sul lavoro in centro a Cremona: muratore bergamasco precipita da dieci metri e muore

Un operaio di 61 anni è caduto da circa cinque metri all’interno di un impianto a Lonato del Garda.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.