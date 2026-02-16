Incidente sul lavoro in centro a Cremona | muratore bergamasco precipita da dieci metri e muore
Un muratore di 55 anni di Bergamo è morto lunedì 16 febbraio dopo essere caduto da dieci metri in un cantiere nel centro di Cremona. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di equilibrio mentre lavorava su una impalcatura. La tragedia si è verificata in pieno giorno, davanti agli occhi di colleghi e passanti, che hanno chiamato subito i soccorsi.
LA TRAGEDIA. E’ successo lunedì 16 febbraio in un cantiere in centro a Cremona: un operaio di 55 anni è morto. Lavorava per una ditta bergamasca e lui stesso risiedeva sul nostro territorio. La Cgil: nel 2025, nella sola Bergamasca, i morti sul lavoro sono stati 22, quattro in più rispetto al 2024. Carabinieri e ispettori dell’Ats Val Padana sono intervenuti sul posto, così come gli operatori del 118, e per questo lo scenario è ancora da chiarire nella sua esatta dinamica oltre che nelle cause. Si sarebbe sporto ed è caduto da quasi dieci metri di altezza. Non c’è stato nulla da fare: l’allarme è scattato tempestivamente, ma quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto l’operaio era già deceduto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Incidente sul lavoro nel Bresciano, operaio precipita da cinque metri: è in gravi condizioni
Un operaio di 61 anni è caduto da circa cinque metri all’interno di un impianto a Lonato del Garda.
Terribile incidente sul lavoro a Caselette: operaio edile precipita da nove metri in un cantiere, mortoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Infortunio sul lavoro a Lentate sul Seveso: grave un 58enne precipitato da una impalcatura; Incidente sul lavoro: operaio schiacciato da una lastra di metallo davanti ai colleghi. I tentativi disperati di salvarlo, poi la morte; Due morti sul lavoro in Sardegna: due incidenti in poche ore nel Nuorese e Cagliaritano; Incidente sul lavoro a Motta, l'operaio amputato tornerà a usare la mano persa.
Cremona, incidente sul lavoro in un cantiere. Operaio di 55 anni muore dopo un volo di 10 metri da un'impalcaturaCatalin Moise Robu, origini romene, viveva a Ghisalba, nella Bergamasca, dove ha sede anche l'impresa per cui lavorava. Stava controllando delle infiltrazioni d'acqua sul tetto di un palazzo ... milano.corriere.it
Incidente sul lavoro in centro a Cremona: muratore bergamasco precipita da dieci metri e muoreLA TRAGEDIA. E’ successo lunedì 16 febbraio in un cantiere in centro a Cremona: un operaio di 55 anni è morto. Lavorava per una ditta bergamasca e lui stesso risiedeva sul nostro territorio. La Cgil: ... ecodibergamo.it
SICILIA, INCIDENTE SUL LAVORO | PRECIPITA DAL CESTELLO DEL MULETTO, 50ENNE IN GRAVI CONDIZIONI I dettagli --> https://www.teleone.it/2026/02/16/drammatico-incidente-sul-lavoro-operaio-50enne-precipita-dal-cestello-in-gravi-condizioni- - facebook.com facebook