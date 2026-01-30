Elezioni 2026 vertice romano per Fratelli d' Italia | Candidato sia politico ma disposti a superare i partiti per centrodestra unito
Questa mattina a Roma, Fratelli d’Italia ha riunito i suoi vertici per discutere delle prossime elezioni comunali a Chieti. Il partito ha chiarito che il candidato alle amministrative deve essere un politico, ma non esclude di superare le divisioni tra i partiti del centrodestra, pur di presentare una lista unita. La scelta ancora non è fatta, ma l’obiettivo è presentare un’unica candidatura forte per conquistare il comune.
Vertice romano di Fratelli d'Italia, nella giornata di venerdì 30 gennaio, in vista delle elezioni comunali in programma la prossima primavera a Chieti. Per entrambi gli schieramenti, quello di centrosinistra e quello di centrodestra, c'è ancora da sciogliere il nodo del candidato sindaco. All'appuntamento romano con i vertici di Fratelli d'Italia, l'onorevole Giovanni Donzelli e Arianna Meloni, hanno partecipato i consiglieri comunali teatini Carla Di Biase, Giuseppe Giampietro e Roberto Miscia, il coordinatore regionale Etelwardo Sigismondi, il coordinatore provinciale Antonio Tavani, il responsabile enti locali Pierluigi Biondi, i consiglieri regionali Francesco Prospero e Nicola Campitelli.🔗 Leggi su Chietitoday.it
