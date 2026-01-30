Elezioni 2026 vertice romano per Fratelli d' Italia | Candidato sia politico ma disposti a superare i partiti per centrodestra unito

Questa mattina a Roma, Fratelli d’Italia ha riunito i suoi vertici per discutere delle prossime elezioni comunali a Chieti. Il partito ha chiarito che il candidato alle amministrative deve essere un politico, ma non esclude di superare le divisioni tra i partiti del centrodestra, pur di presentare una lista unita. La scelta ancora non è fatta, ma l’obiettivo è presentare un’unica candidatura forte per conquistare il comune.

Vertice romano di Fratelli d'Italia, nella giornata di venerdì 30 gennaio, in vista delle elezioni comunali in programma la prossima primavera a Chieti. Per entrambi gli schieramenti, quello di centrosinistra e quello di centrodestra, c'è ancora da sciogliere il nodo del candidato sindaco. All'appuntamento romano con i vertici di Fratelli d'Italia, l'onorevole Giovanni Donzelli e Arianna Meloni, hanno partecipato i consiglieri comunali teatini Carla Di Biase, Giuseppe Giampietro e Roberto Miscia, il coordinatore regionale Etelwardo Sigismondi, il coordinatore provinciale Antonio Tavani, il responsabile enti locali Pierluigi Biondi, i consiglieri regionali Francesco Prospero e Nicola Campitelli.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Fratelli Italia

Fratelli d’Italia avvia consultazioni con gli altri partiti del centrodestra, dimostrando una volontà di unione in vista delle prossime elezioni comunali del 2027.

Il centrodestra irpino si riunisce per il primo vertice unito in vista delle amministrative 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fratelli Italia

Argomenti discussi: Marsala 2026. Il vertice romano di FdI: no a Grillo e Sturiano, Fici resta ipotesi fragile; Elezioni comunali, vertice a Roma per il candidato del centrodestra: riunione tra Lega, FdI e FI per ufficializzare il nome di Venturini; Elezioni, Parcaroli incontra Salvini: Sandro è un plusvalore. Il centrodestra aspetta il sì alla ricandidatura; Bianconi, la voglia di fare il sindaco e la risposta all'appello Pd. Intervista a Donati, l’osservato speciale.

Elezioni 2026, vertice romano per Fratelli d'Italia: Candidato sia politico, ma disposti a superare i partiti per centrodestra unitoVertice romano di Fratelli d'Italia, nella giornata di venerdì 30 gennaio, in vista delle elezioni comunali in programma la prossima primavera a Chieti. Per entrambi gli schieramenti, quello di ... chietitoday.it

Marsala 2026. Il vertice romano di FdI: no a Grillo e Sturiano, Fici resta ipotesi fragileLa delegazione trapanese, ieri a Roma, è stata ascoltata intorno alle 18 alla presenza di Giovanni Donzelli, Arianna Meloni e del commissario regionale di Fratelli d’Italia Luca Sbardella. Al tavolo ... tp24.it

Il segretario regionale FI annuncia vertice tra i partiti della coalizione in vista delle elezioni #Napoli facebook

La campagna elettorale per le elezioni provinciali assume una tonalità rosa, ma non grazie a una maggiore partecipazione femminile, bensì per una polemica che ha acceso il dibattito pubblico. Il tema centrale della contesa è infatti proprio la rappre... x.com