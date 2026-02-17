Pranzo di San Valentino con fuga senza pagare | Riconosciuti e denunciati Una grandissima figuraccia

Il 14 febbraio, i titolari della Tenuta Filippi, situata vicino a Narni, sono stati riconosciuti e denunciati dopo aver tentato di scappare senza pagare il pranzo di San Valentino. La vicenda è emersa attraverso un post sui social, dove i proprietari hanno raccontato di aver vissuto una brutta figura. Durante il giorno dedicato agli innamorati, un gruppo di clienti aveva ordinato e consumato il pasto senza saldare il conto, lasciando i titolari senza pagamento e con l’amaro in bocca.

Una disavventura raccontata con un post pubblicato sui propri profili social. A raccontare quanto accaduto lo scorso 14 febbraio sono i titolari della Tenuta Filippi, location collocata all'interno del territorio di Narni. Ecco cosa è accaduto secondo quanto riportato: "La nuova moda a Terni è quella di scappare via senza pagare il conto." La ricostruzione: "Stavolta è toccato anche a noi. Una coppia con figlia al pranzo di San Valentino. Alle 15.15 abbiamo notato la loro assenza al tavolo dai sistemi di videosorveglianza. Si notava la fuga a passo rapido. Sicuramente pensavano di vincere una medaglia alle olimpiadi.