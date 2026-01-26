Un episodio di insolvenza si è trasformato in aggressione in un ristorante. Due pregiudicati, dopo aver consumato il pranzo, si sono alzati e sono usciti senza saldare il conto, successivamente aggredendo il ristoratore. Un comportamento che evidenzia come alcune condotte possano degenerare in violenza, sottolineando l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di tensione.

Mangiano ai quattro palmenti, si alzano da tavola e se ne vanno come se nulla fosse, senza sognarsi nemmeno di pagare. Poi quando il titolare, interdetto, li insegue per chiedere conto, lo pestano. I protagonisti del pranzo sfociato in violenza sono due pregiudicati, lei 41 anni e lui di 34. Fidanzati che poi sono stati bloccati dalla polizia di Stato, che li ha denunciati per lesioni aggravate in concorso e insolvenza fraudolenta. L’episodio si è consumato in un ristorante del centro città. La coppia aveva pranzato nel locale in questione mangiando a tutto spiano. Poi, al momento di recarsi alla cassa, ha improvvisamente infilato la porta cercando di non dare nell’occhio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal pranzo alla violenza. Coppia di pregiudicati scappa senza pagare. E picchia il ristoratore

Si siede al ristorante, ordina un pranzo da 70 euro e scappa senza pagare: incastrata dalle telecamereUna donna si è seduta in un ristorante, ordinando un pranzo dal valore di 70 euro.

Si siede al ristorante e ordina un pranzo da 70 euro, poi scappa senza pagare: incastrata dalle telecamereUna donna si è seduta in un ristorante, ordinando un pranzo del valore di 70 euro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Dal pranzo alla violenza. Coppia di pregiudicati scappa senza pagare. E picchia il ristoratore; A San Severo una giornata di sport contro la violenza di genere; Cosa fare nel fine settimana in Valle d’Aosta; Villa De Santis, 16enne molestata da tre uomini mentre stava andando a scuola.

Dal pranzo alla violenza. Coppia di pregiudicati scappa senza pagare. E picchia il ristoratoreBrescia, il titolare del locale ha inseguito invano i fuggitivi. Dopo l’aggressione sono stati bloccati dalla polizia di Stato. ilgiorno.it

Violenza sessuale su una bambina di dieci anni: il Tribunale civile di Treviso condanna anche i genitori del molestatore per mancata educazione affettivaOltre alla condanna di un anno e due mesi da parte del Tribunale dei Minori, il sede civile il giudice commina un risarcimento di 130 mila euro ... vanityfair.it

Violenza durante il pranzo di Natale. Un 33enne, già noto alle forze dell'ordine, ha impugnato un coltello da tavola e ha colpito due persone - tra cui un ragazzo di 16 anni intervenuto in difesa del padre. - facebook.com facebook