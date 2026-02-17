Powell il Gesù di Zeffirelli | Premio nel nome di Franco

Da lanazione.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nome di Powell si lega a un riconoscimento intitolato a Franco, nato dalla passione di Zeffirelli per il suo film del 1975. All'epoca, il regista italiano faticava a trovare l’attore giusto per interpretare Gesù nel suo celebre progetto televisivo,

Nel 1975, Franco Zeffirelli era quasi disperato. Stava ancora cercando l’elemento più importante per il grande film televisivo che si accingeva a realizzare: " Gesù di Nazareth ". Cercava il suo Gesù. L’attore che sarebbe stato chiamato a interpretare il Cristo. Centinaia di foto stavano sparse sulla sua scrivania. Aveva fatto decine e decine di provini. Anche Al Pacino, persino Dustin Hoffman erano stati valutati per quel ruolo. Franco era ancora in alto mare. E sul contratto aveva fatto scrivere: "Se non trovo il Gesù giusto, non faccio il film". Poi lo vide. Un attore britannico. Già provinato per il ruolo di Giuda iscariota. 🔗 Leggi su Lanazione.it

powell il ges249 di zeffirelli premio nel nome di franco
© Lanazione.it - Powell, il Gesù di Zeffirelli: "Premio nel nome di Franco"

Firenze, il premio Zeffirelli a Placido Domingo e Robert Powell

Questa mattina a Firenze si è annunciato il nuovo Premio Franco Zeffirelli, un evento che vuole diventare un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo.

PRIMA EDIZIONE PREMIO FRANCO ZEFFIRELLI

Franco Zeffirelli, uno dei registi più noti e amati, è morto, e suo figlio Pippo ha deciso di creare il Premio Zeffirelli per onorare il suo ricordo.

La vera data della nascita di Gesù 7 indizi nascosti nella Bibbia

Video La vera data della nascita di Gesù ? 7 indizi nascosti nella Bibbia
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Robert Powell: Il mio Gesù per Zeffirelli: una tela vuota su cui ognuno ha dipinto il suo Cristo; Premio Zeffirelli, a Firenze con Gesù, Bellocchio e Placido Domingo; Robert Powell, 'il mio Gesù 50 anni fa per Zeffirelli'; Maestri al Premio Franco Zeffirelli.

Robert Powell: «Il mio Gesù per Zeffirelli: una tela vuota su cui ognuno ha dipinto il suo Cristo»L'attore britannico a Firenze con Placido Domingo e Marco Bellocchio per la prima edizione dei premi Franco Zeffirelli, consegnati loro a Palazzo Vecchio ... roma.corriere.it

Robert Powell, 'il mio Gesù 50 anni fa per Zeffirelli'(ANSA) - FIRENZE, 16 FEB - I calzari che ha indossato durante le riprese, la frusta e i chiodi utilizzati nella scena della crocifissione. Sono i regali che Robert Powell, protagonista della miniserie ... msn.com