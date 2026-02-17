Il nome di Powell si lega a un riconoscimento intitolato a Franco, nato dalla passione di Zeffirelli per il suo film del 1975. All'epoca, il regista italiano faticava a trovare l’attore giusto per interpretare Gesù nel suo celebre progetto televisivo,

Nel 1975, Franco Zeffirelli era quasi disperato. Stava ancora cercando l’elemento più importante per il grande film televisivo che si accingeva a realizzare: " Gesù di Nazareth ". Cercava il suo Gesù. L’attore che sarebbe stato chiamato a interpretare il Cristo. Centinaia di foto stavano sparse sulla sua scrivania. Aveva fatto decine e decine di provini. Anche Al Pacino, persino Dustin Hoffman erano stati valutati per quel ruolo. Franco era ancora in alto mare. E sul contratto aveva fatto scrivere: "Se non trovo il Gesù giusto, non faccio il film". Poi lo vide. Un attore britannico. Già provinato per il ruolo di Giuda iscariota. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Powell, il Gesù di Zeffirelli: "Premio nel nome di Franco"

Questa mattina a Firenze si è annunciato il nuovo Premio Franco Zeffirelli, un evento che vuole diventare un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo.

Franco Zeffirelli, uno dei registi più noti e amati, è morto, e suo figlio Pippo ha deciso di creare il Premio Zeffirelli per onorare il suo ricordo.

La vera data della nascita di Gesù 7 indizi nascosti nella Bibbia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.