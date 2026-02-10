firenze il premio zeffirelli a placido domingo e robert powell

Questa mattina a Firenze si è annunciato il nuovo Premio Franco Zeffirelli, un evento che vuole diventare un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo. La cerimonia si terrà nei prossimi mesi e vedrà la partecipazione di grandi nomi, tra cui Placido Domingo e Robert Powell. La città si sta già organizzando per accogliere artisti e pubblico da ogni parte del mondo.

Firenze, 10 febbraio 2026 – Firenze si prepara ad accogliere la nascita di un nuovo appuntamento di rilievo internazionale dedicato alle arti dello spettacolo: il Premio Franco Zeffirelli. In questa prima edizione la premiazione avverrà lunedì 16 febbraio 2026, ed è pronta a trasformarsi in un appuntamento annuale. Il Premio Franco Zeffirelli è un riconoscimento istituito dalla Fondazione Franco Zeffirelli e dal Trust Zeffirelli per il Centro Internazionale delle Arti e dello Spettacolo, con l’obiettivo di onorare e proseguire l’eredità artistica e culturale di una delle figure più influenti dello spettacolo del Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Premio Zeffirelli di Firenze ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, un riconoscimento ufficiale che conferma il suo valore nel settore culturale e artistico.

