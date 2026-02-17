Potenza | Riqualificazione stradale oltre un milione di euro per sicurezza e percorribilità su due arterie chiave

La Provincia di Potenza ha deciso di investire oltre un milione di euro per migliorare la sicurezza e la percorrenza su due strade principali, la SP 276 “dell’Alto Agri” e l’ex Statale 104 “Sapri-Ionio”. La decisione deriva dal costante aumento del traffico e dai numerosi incidenti verificatisi negli ultimi mesi. Per questo motivo, sono stati avviati lavori di asfaltatura, sistemazione delle barriere di sicurezza e miglioramento della segnaletica lungo entrambe le arterie. I lavori sono già in corso e coinvolgono team specializzati che lavorano anche durante le ore notturne per ridurre i disagi agli automobilisti

Riqualificazione della Rete Viaria Lucana: Al Via Interventi su Due Arterie Cruciali. La Provincia di Potenza ha avviato importanti lavori di messa in sicurezza sulle strade provinciali 276 “dell’Alto Agri” e sull’ex Statale 104 “Sapri-Ionio”, un investimento complessivo di oltre un milione di euro. L’obiettivo è migliorare la percorribilità e la sicurezza di due arterie fondamentali per la rete viaria della regione, affrontando criticità strutturali e usura del manto stradale. I lavori sulla provinciale 276 sono stati consegnati, mentre quelli sulla ex Ss 104 prenderanno il via giovedì 19 febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Giarre, oltre un milione di euro per la riqualificazione della palestra dell’Istituto “Leonardo”La Città Metropolitana di Catania ha annunciato un investimento di oltre un milione di euro per rinnovare la palestra dell’Istituto “Leonardo” di Giarre.

Interventi straordinari su strade urbane e rurali, approvati due mutui per oltre un milione di euroIl Comune di Sciacca ha approvato due mutui con la Cassa depositi e prestiti per oltre un milione di euro, destinati a interventi straordinari di manutenzione su strade urbane e rurali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.