' Pota Boyz' | ecco lo spettacolo comico strutturato tra risate e complicità

I ‘Pota Boyz’ portano sul palco di Ferrara una comicità fatta di battute veloci e risate assicurate. La scelta di proporre questo spettacolo giovedì 5 marzo alle 21 nella Sala Estense nasce dall’interesse del gruppo di coinvolgere il pubblico con sketch divertenti e momenti di allegria. Questi attori, tra cui spiccano Tiberio Cosmin e Adriano Pariante, hanno deciso di unire le forze per creare un’esibizione che mette al centro l’interazione e la spontaneità.

Giovedì 5 marzo, alle 21, la Sala Estense di Ferrara ospiterà i 'Pota Boyz', collettivo comico composto da Tiberio Cosmin, Adriano Pariante, Andrea Salieri, Davide Priore, Davide Sberna, Giovanni Romano. Nati attorno a una parola diventata simbolo del territorio bresciano, i Pota Boyz hanno trasformato un'espressione iconica in un vero e proprio marchio di fabbrica: una comicità libera, diretta e autentica, pensata per il pubblico di oggi e costruita sul valore dell'esperienza dal vivo.

