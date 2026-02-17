' Pota Boyz' | ecco lo spettacolo comico strutturato tra risate e complicità

I ‘Pota Boyz’ portano sul palco di Ferrara una comicità fatta di battute veloci e risate assicurate. La scelta di proporre questo spettacolo giovedì 5 marzo alle 21 nella Sala Estense nasce dall’interesse del gruppo di coinvolgere il pubblico con sketch divertenti e momenti di allegria. Questi attori, tra cui spiccano Tiberio Cosmin e Adriano Pariante, hanno deciso di unire le forze per creare un’esibizione che mette al centro l’interazione e la spontaneità.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Giovedì 5 marzo, alle 21, la Sala Estense di Ferrara ospiterà i ‘Pota Boyz’, collettivo comico composto da Tiberio Cosmin, Adriano Pariante, Andrea Salieri, Davide Priore, Davide Sberna, Giovanni Romano. Nati attorno a una parola diventata simbolo del territorio bresciano, i Pota Boyz hanno trasformato un’espressione iconica in un vero e proprio marchio di fabbrica: una comicità libera, diretta e autentica, pensata per il pubblico di oggi e costruita sul valore dell’esperienza dal vivo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Risate e improvvisazione con il ’Pota Boyz Comedy Show’ Venerdì sera, alla Sala San Luigi di Forlì, va in scena il ‘Pota Boyz Comedy Show’. Stand up comedy e improvvisazione di scena in Sala San Luigi con il collettivo Pota Boyz Venerdì sera la Sala San Luigi si riempie di risate con i Pota Boyz. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Risate e improvvisazione con il ’Pota Boyz Comedy Show’Venerdì alle 21, la Sala San Luigi di Forlì apre le porte alla comicità contemporanea con il ’Pota Boyz ... msn.com Dai monologhi all'improvvisazione con il pubblico, a Ferrara arriva la comicità dei 'Pota Boyz' x.com Bologna… ci siamo. 25 febbraio Teatro Dehon Pota Boyz dal vivo Siamo felici di annunciare l’inizio della collaborazione con @becomedy_uk . È solo il primo show insieme… e stiamo preparando qualcosa di speciale. *Stand Up Comedy, Improvvisazi facebook