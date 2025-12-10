Poste italiane | al via l’appuntamento telefonico anche negli uffici postali della provincia di Arezzo

Da oggi anche negli uffici postali della provincia di Arezzo è possibile prenotare l’appuntamento telefonicamente, ottimizzando i tempi di attesa e migliorando l’efficienza del servizio. Questa novità mira a semplificare l’esperienza degli utenti, garantendo maggiore comodità e rapidità nell’accesso ai servizi postali.

Arezzo, 10 dicembre 2025 – Anche in provincia di Arezzo si può prendere appuntamento per l’ufficio postale al telefono riducendo così i tempi di attesa e migliorando l’efficienza del servizio. Nei 24 uffici con il gestore delle attese, oltre alle prenotazioni online - tramite app o sito di Poste Italiane - basterà dunque contattare il numero 06.4526.4526. La modalità è pensata per coloro che non hanno familiarità con gli strumenti digitali, come le persone più anziane, che possono così ottenere più facilmente la prenotazione del loro turno all’ufficio postale. Il servizio è assicurato dall’Intelligenza Artificiale di Poste Italiane che permette ai clienti di descrivere con poche e semplici parole il motivo della visita, giorno e orario preferiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poste italiane: al via l’appuntamento telefonico anche negli uffici postali della provincia di Arezzo

