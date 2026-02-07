Lutto a Casina | improvvisa scomparsa di Martina Bianchi giovane donna stroncata a 31 anni

Casina piange la giovane Martina Bianchi, morta a soli 31 anni. La cittadina dell’Appennino reggiano si è svegliata con il cuore pesante, dopo aver perso una ragazza amata da tutti. Martina si è spenta improvvisamente, colpita da una grave malattia che non le ha lasciato scampo. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai amici, sconvolti dalla perdita improvvisa.

Il dolore ha avvolto Casina, una tranquilla cittadina dell'Appennino reggiano, per la scomparsa improvvisa di Martina Bianchi, una giovane donna di soli 31 anni, stroncata da una grave malattia. La notizia, giunta ieri, ha lasciato sgomento e tristezza tra gli abitanti, che ricordano Martina come una persona solare, creativa e profondamente legata alla sua comunità. La sua prematura dipartita, avvenuta presso l'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, rappresenta una ferita profonda per chi la conosceva e per l'intera comunità casinense. Martina, residente a Casina ma domiciliata con il compagno Guido a Gatta, era una figura ben conosciuta nel paese.

