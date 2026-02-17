Porto sequestrati oltre 5 milioni di euro non dichiarati
Nel porto di Genova, le forze dell'ordine hanno sequestrato più di 5 milioni di euro in contanti nascosti in un carico diretti all’estero. La somma, di oltre 5,3 milioni di euro, è stata trovata prima che i soldi uscissero dal territorio italiano, in un controllo di routine. Gli investigatori hanno scoperto che i denari non erano stati dichiarati, sospettando un tentativo di eludere le tasse. L’operazione ha portato al sequestro di una grande quantità di denaro, che avrebbe potuto essere usata per attività illecite.
È il bilancio dell'attività condotta nel 2025 dai militari del comando provinciale della guardia di finanza e dai funzionari doganali dell'agenzia delle dogane e monopoli di Genova Oltre 5,3 milioni di euro (5.317.022) in contanti intercettati nel porto di Genova prima di varcare il confine. È il bilancio dell'attività condotta nel 2025 dai militari del comando provinciale della guardia di finanza e dai funzionari doganali dell'agenzia delle dogane e monopoli di Genova. Nel corso dell'anno, le fiamme gialle e i funzionari doganali del distaccamento locale Passo Nuovo reparto viaggiatori (Ponte Andrea Doria) hanno accertato complessivamente 315 violazioni, concentrate soprattutto sulle tratte dirette verso Marocco e Tunisia.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Oltre 5 milioni euro non dichiarati trovati nel 2025 nell’aeroporto di Napoli
Nel 2025, presso l’aeroporto di Napoli Capodichino, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato oltre 5 milioni di euro in contanti non dichiarati prima della partenza.
Oltre 6,2 milioni di euro in contanti non dichiarati: maxi sequestro a Orio al Serio
La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre 6,2 milioni di euro in contanti non dichiarati all'aeroporto di Orio al Serio.
