La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre 6,2 milioni di euro in contanti non dichiarati all’aeroporto di Orio al Serio. Durante un’operazione nel 2025, hanno controllato più di 530 passeggeri, concentrandosi sulle rotte verso Medio Oriente e Africa. Gli agenti hanno scoperto ingenti somme di denaro che i viaggiatori tentavano di portare all’estero senza dichiararle. È uno dei sequestri più grandi mai fatti in Italia su denaro nascosto.

L’OPERAZIONE. Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane intercettano nel 2025 più di 530 passeggeri. Nel mirino le rotte verso Medio Oriente e Africa. I militari hanno sanzionato oltre 530 viaggiatori che tentavano di trasportare illegalmente valuta in 16 diverse monete senza presentare la prevista dichiarazione doganale L’operazione si inserisce nell’attività quotidiana di monitoraggio del crescente flusso di passeggeri in transito nello scalo Il Caravaggio. Attraverso controlli mirati e analisi di rischio, i militari hanno sanzionato oltre 530 viaggiatori che tentavano di trasportare illegalmente valuta in 16 diverse monete senza presentare la prevista dichiarazione doganale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Oltre 6,2 milioni di euro in contanti non dichiarati: maxi sequestro a Orio al Serio

Approfondimenti su Orio al Serio Sequestro

A Orio al Serio, i finanzieri e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto un traffico di denaro contante non dichiarato per oltre 6,2 milioni di euro.

I militari della guardia di finanza di Orio al Serio e i funzionari delle Dogane hanno scoperto un traffico di contanti non dichiarati che ha coinvolto oltre 6,2 milioni di euro nel 2025.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Orio al Serio Sequestro

Argomenti discussi: OLTRE 35 MILIONI DI EURO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI; Mercato auto Italia: il 2026 apre in crescita. Gennaio a +6,2%; Credem, utile 2025 a 621,5 milioni e cedola da 0,75 euro. Impieghi in crescita del 3,6% e solidità patrimoniale ai vertici Ue; Destinazione montagna: 6,2 milioni di italiani in vacanza sulla neve.

A Orio al Serio oltre 6,2 milioni di contanti non dichiarati: il fiuto del cash dog incastra 530 passeggeriDiverse sono state le strategie di occultamento smascherate anche grazie al performante fiuto del cane antivaluta delle Fiamme Gialle: il denaro in alcuni casi è stato rinvenuto nel doppiofondo dei ba ... msn.com

Oltre 6,2 milioni di euro in contanti non dichiarati: maxi sequestro a Orio al SerioGuardia di Finanza e Dogane intercettano nel 2025 più di 530 passeggeri. Nel mirino le rotte verso Medio Oriente e Africa. ecodibergamo.it

(da Huffpost Italia) Oltre tre milioni di pagine, 2.000 video, circa 180.000 fotografie pubblicati. Una mole altrettanto grande non ancora diffusa, che il governo americano ritiene di non pubblicare. L’archivio di documenti raccolti in decenni di indagini federali su facebook

Oltre 5 milioni di spettatori per #AffariTuoi che segna il 24,2% di share. #AscoltiTv x.com