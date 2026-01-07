Oltre 5 milioni euro non dichiarati trovati nel 2025 nell’aeroporto di Napoli

Nel 2025, presso l’aeroporto di Napoli Capodichino, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato oltre 5 milioni di euro in contanti non dichiarati prima della partenza. Un intervento che evidenzia l’importanza del controllo e della tutela del patrimonio fiscale, contribuendo a contrastare l’evasione e il traffico illecito di denaro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ammonta a oltre 5 milioni di euro il denaro in contanti non dichiarato prima della partenza intercettato nel 2025 nell’ aeroporto di Napoli Capodichino dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Complessivamente sono state comminate e corrisposte sanzioni e sequestri per oltre 220.000 euro, nei confronti di oltre 200 passeggeri. “ I risultati conseguiti sono il frutto dell’analisi di rischio e dei flussi, unite a una solida esperienza di indagine psicologica dei comportamenti e delle reazioni dei passeggeri in transito sviluppata dai funzionari Adm e dai finanzieri”, spiega una nota, “che hanno consentito di individuare le rotte utilizzate per la movimentazione illecita di denaro, in particolare voli provenienti e diretti in Medio Oriente e Nord Africa, nonché le principali metodologie di occultamento per aggirare i controlli doganali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

