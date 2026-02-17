Porto il sindaco in tribunale

Il sindaco Matteo Lepore si trova sotto accusa in tribunale dopo aver insultato i candidati civici, accusandoli di essere pagati dal centrodestra. Questa accusa ha scatenato reazioni dure e ha acceso un acceso dibattito pubblico sulla sua condotta. Lepore ha perso la calma durante un comizio, e le sue parole hanno alimentato tensioni tra le forze politiche cittadine.

"Il sindaco Matteo Lepore sta dando segni evidenti di nervosismo. Definire i candidati civici 'non veri' e 'pagati dal centrodestra' significa non voler discutere nel merito. È un modo per accendere la tifoseria invece di affrontare i problemi. Io sono un candidato vero. Sono decenni che lavoro per questa città, aiutando cittadini in difficoltà nelle loro battaglie, molto prima di candidarmi e senza chiedere nulla in cambio. Questo è spirito civico". Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare e candidato sindaco con 'Una Nuova Bologna', ha fatto un passo avanti qualche settimana fa, mettendosi in gioco in vista delle elezioni amministrative 2027, e ora non nasconde l'irritazione per l'uscita del primo cittadino sui candidati civici, tanto che non esclude di rivalersi tramite i suoi legali.