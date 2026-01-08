Porto Fuori è senza medico Spadoni | Il sindaco intervenga
A Porto Fuori, un'area in crescita con numerosi residenti, si segnalano ancora carenze nel servizio sanitario, in particolare l'assenza di un medico di famiglia. La situazione, evidenziata anche da Spadoni, invita a un intervento del sindaco per affrontare le esigenze della comunità, composta anche da molte persone anziane. La mancanza di assistenza sanitaria adeguata rappresenta una priorità per migliorare la qualità di vita dei residenti.
Rilfettori puntati, ancora una volta, sulla realtà di Porto Fuori, che nonostante il consistente numero di abitanti ed una forte espansione residenziale caratterizzata anche da una presenza di anziani, prima di ogni altra cosa lamenta, la mancanza di un medico di famiglia. "Una questione non di poco conto – denuncia il consigliere Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna, Lega, PDF – se si pensa alla funzione di questa figura anche alla luce delle linee progettuali della sanità che tendono a trasferire sul territorio l’assistenza socio sanitaria per una risposta sempre più aderente ai bisogni della terza età e delle persone più fragili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
