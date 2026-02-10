Ciclone Harry sopralluogo del Genio civile a Mascali | allo studio misure anti allagamento

Il Genio civile ha fatto un sopralluogo sul lungomare di Mascali per verificare i danni provocati dal ciclone Harry. Gli esperti hanno esaminato le zone più colpite e ora stanno valutando quali misure mettere in atto per prevenire allagamenti in futuro. La situazione resta sotto controllo e si aspetta un piano di interventi.

Il Genio civile ha effettuato una ricognizione dettagliata sul lungomare di Mascali per valutare l'entità dei danni causati dalla furia del ciclone Harry. Al sopralluogo, finalizzato a distinguere tra gli interventi già eseguiti in somma urgenza e quelli ancora da programmare, ha partecipato attivamente il capo dell'Ufficio Tecnico comunale, l'ingegnere Michele Spina. Le verifiche hanno confermato uno scenario critico per le frazioni marinare. A Fondachello, l'erosione è apparsa particolarmente aggressiva: ampi tratti di spiaggia sono scomparsi, con danni strutturali evidenti a numerosi stabilimenti balneari permanenti e diverse case di villeggiatura che si affacciano sul litorale.

