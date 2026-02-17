A Portici, quattro quindicenni sono stati denunciati dopo aver appiccato un incendio nella notte, credendo fosse solo un gioco. I ragazzi hanno usato cartoni come materiale infiammabile e sono stati scoperti dai carabinieri intervenuti sul posto.

Portici, quattro minorenni denunciati per incendio doloso: ‘Era solo un gioco con i cartoni’. Siamo a Portici. È da poco passata la mezzanotte quando i carabinieri della locale stazione notano delle fiamme molto alte all’altezza di via Poli e Viale Leonardo da Vinci. I carabinieri intervengono e notano un gruppetto di ragazzini davanti a un incendio. Le fiamme sono alte e quando i militari si avvicinano i ragazzi scappano. Nasce un inseguimento e dopo circa 20 metri riescono a fermare un 15enne. Il ragazzo sbraccia di continuo e cerca di liberarsi tentando di fuggire. Urla e la prima cosa che dice “non ti dico chi sono gli altri!” non lascia spazio ad equivoci. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Portici: Quindicenni appiccano un incendio nella notte “per gioco”, intervengono i carabinieri. Sono 4 i denunciati

Un incendio si è sviluppato nella notte a Ravenna, coinvolgendo un camion parcheggiato in via Canala.

Un incendio scoppiato nella notte tra il 3 e il 4 febbraio a Massa ha causato la morte di un uomo e il grave stato della moglie.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.