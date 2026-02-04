Massa incendio nella notte | muore un uomo grave la moglie Feriti anche 3 carabinieri

Un incendio scoppiato nella notte tra il 3 e il 4 febbraio a Massa ha causato la morte di un uomo e il grave stato della moglie. Tre carabinieri sono rimasti feriti mentre cercavano di mettere in sicurezza la zona. Le fiamme hanno devastato una palazzina, lasciando dietro di sé un bilancio pesante. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno ancora cercando di capire cosa abbia scatenato il rogo. La vittima e la moglie sono state trovate in casa, i soccorsi sono

MASSA – Pauroso incendio nella notte fra il 3 e il 4 febbraio 2026, a Massa. Un uomo è morto e la moglie è rimasta gravemente. Le fiamme sono divampate nel loro appartamento in via Armando Angelini. La vittima è un uomo anziano. La donna è stata portata in ospedale in codice rosso per intossicazione. Intossicati anche due carabinieri mentre un terzo militare ha riportato un problema a un arto. Tutti e tre i carabinieri sono stati portati in ospedale in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme. Al momento non si conoscono le origini dell'incendio.

