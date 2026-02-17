Porti del Lazio 2025 | Civitavecchia spinge i traffici Fiumicino arretra

Nel 2025, Civitavecchia aumenta i traffici mentre Fiumicino registra una diminuzione, a causa delle diverse strategie di sviluppo adottate dai due porti. Civitavecchia ha rafforzato le operazioni di carico e scarico, attirando più merci e navi, mentre Fiumicino ha subito un calo di movimentazioni, in parte a causa di rallentamenti nelle attività di crociera. La differenza tra i due porti si riflette nei numeri ufficiali, che mostrano una crescita significativa nel primo e una flessione nel secondo.

Civitavecchia 17 febbraio 2026 – Il 2025 si chiude con un risultato complessivamente positivo per il sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale. Nel periodo gennaio–dicembre 2025 i porti del network laziale hanno movimentato 13.128.936 tonnellate di merci, con un incremento dello 0,3% rispetto al 2024 (+34.718 tonnellate). La crescita del traffico complessivo è sostenuta in particolare dall'andamento del porto di Civitavecchia che, con 8.125.234 tonnellate (+3,1%), rappresenta il 61,9% del traffico totale del sistema. Il porto di Fiumicino si attesta a 3.217.385 tonnellate (-5,8%), traffico costituito prevalentemente dal jet fuel destinato all'aeroporto "Leonardo da Vinci", mentre Gaeta registra 1.