Hub formativo dei porti del Lazio Civitavecchia entra nel progetto dell’Autorità Portuale

Civitavecchia, 22 gennaio 2026 – Il Comune di Civitavecchia ha aderito a un progetto promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, volto a creare un hub formativo dedicato al sistema portuale del Lazio. L’iniziativa coinvolge istituzioni, imprese, compagnie armatoriali e sistemi ITS, con l’obiettivo di rafforzare le competenze e favorire lo sviluppo del settore portuale nella regione.

Civitavecchia, 22 gennaio 2026 – Il Comune di Civitavecchia ha partecipato al tavolo tecnico promosso dall’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, avviato per mettere in rete istituzioni, imprese, compagnie armatoriali e sistema ITS con l’obiettivo di costruire un Hub formativo dedicato al sistema portuale del Lazio. L’incontro ha rappresentato un passaggio importante per affrontare, in modo strutturato e condiviso, il tema delle competenze e del reperimento di personale qualificato nei settori della portualità, della crocieristica e della blue economy. Un lavoro finalizzato a ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, rafforzare la presenza di figure specialistiche e certificate e rendere la formazione più efficace e coerente con i reali fabbisogni del mercato.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Porti, nasce il percorso verso l’Hub Formativo dei Porti di Roma e del LazioPorti annuncia la nascita dell’Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio, un progetto volto a favorire la formazione e il rilancio delle competenze nel settore portuale, crocieristico e della blue economy.

Leggi anche: Porti, dal 17 al 21 novembre a Civitavecchia pilot trials del progetto Euccs

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Porti, nasce il percorso verso l’Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio; Al via il percorso per l’Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio; Porti, nasce il percorso verso l'Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio; Porti, nasce il percorso verso l’Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio.

Hub formativo dei porti di Roma e del Lazio, il Pincio al tavolo dell’AdSPAlessi: «È stato un incontro molto positivo e ringrazio il presidente Raffaele Latrofa e l’Autorità di sistema portuale per aver promosso un confronto serio e operativo su un tema decisivo come quello ... civonline.it

Porti, nasce il percorso verso l’Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio(Adnkronos) - Un Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio per rispondere alla crescente difficoltà di reperimento di personale qualificato nel settore portuale, crocieristico e della blue economy. msn.com

Porti, nasce il percorso verso l’Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio - facebook.com facebook

Porti, nasce il percorso verso l’Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio x.com