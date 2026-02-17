Porti | 2025 in crescita per Roma e Lazio oltre 13 mln ton movimentate e 3,5 mln crocieristi

Nel 2025, il sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale ha registrato un aumento nel traffico, grazie alla crescita di Roma e della Lazio, che hanno movimentato oltre 13 milioni di tonnellate di merci e accolto 3,5 milioni di crocieristi. La forte domanda di trasporti e turismo ha spinto i porti a lavorare più intensamente, con Civitavecchia che ha visto un incremento significativo nel numero di passeggeri e navi in transito.

Civitavecchia, 17 feb. - (Adnkronos) - Il 2025 si chiude con un risultato complessivamente positivo per il sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale. Nel periodo gennaio–dicembre 2025 i porti del network laziale hanno movimentato 13.128.936 tonnellate di merci, con un incremento dello 0,3% rispetto al 2024 (+34.718 tonnellate). La crescita del traffico complessivo è sostenuta in particolare dall'andamento del porto di Civitavecchia che, con 8.125.234 tonnellate (+3,1%), rappresenta il 61,9% del traffico totale del sistema. Il porto di Fiumicino si attesta a 3.217.385 tonnellate (-5,8%), traffico costituito prevalentemente dal jet fuel destinato all'aeroporto "Leonardo da Vinci", mentre Gaeta registra 1.