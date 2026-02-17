Rebecca Chiarini ha deciso di lasciare l’Aula di piazza Matteotti, stanca di cercare di cambiare le cose senza successo. La sua uscita arriva pochi giorni dopo il ritiro di Daniele Marchetti, che si era dimesso dopo Riccardo Sangiorgi. Con questa decisione, si chiude un capitolo di tre mesi di mandato, segnato da incontri e tentativi di influenzare le decisioni comunali. La politica locale si prepara ora a nuovi scenari, mentre gli altri consiglieri continuano a partecipare alle sedute.

Porte girevoli in Consiglio comunale. Pochi giorni dopo il passo indietro del leghista Daniele Marchetti, che a sua volta aveva fatto seguito a quello di Riccardo Sangiorgi, tocca a Rebecca Chiarini (gruppo misto) salutare l’Aula di piazza Matteotti a ormai tre mesi circa dalla scadenza naturale di questo lungo mandato. Proprio come Sangiorgi, Chiarini era stata eletta alle Comunali del settembre 2020 nelle file di un Carroccio che all’epoca andava forte, per poi confluire (lei a gennaio 2022, lui ad agosto 2024) nel gruppo misto. Se al posto di Sangiorgi, dimessosi lo scorso gennaio, è entrato Ilyan Dosi (transitato però subito nelle file di FdI), e Fabiano Cavina sostituirà in Aula di Marchetti, il seggio di Chiarini è destinato a Fabio Sarti, che in virtù dello scorrimento in lista diventa il primo dei non eletti del 2020 con 61 preferenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porte girevoli in Aula. Saluta anche Chiarini: "Restare non ha senso. Incidere è impossibile"

La Pianese annuncia un cambio nella posizione di portiere: Bertini lascia il club, mentre Nespola, proveniente dal Palermo, si unisce alla squadra.

Il consiglio comunale di Arcola si arricchisce di nuove variazioni, con le dimissioni di Chiara Dell’Amico e l’ingresso di nuovi membri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.