Porte girevoli sull’Amiata | saluta Bertini arriva Nespola dal Palermo

La Pianese annuncia un cambio nella posizione di portiere: Bertini lascia il club, mentre Nespola, proveniente dal Palermo, si unisce alla squadra. Questa operazione rientra in una strategia di rinnovamento tra i pali, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare le prestazioni stagionali. La squadra si prepara a riprendere il campionato con una nuova linea di porta, mantenendo alta l’attenzione sui prossimi impegni.

PIANCASTAGNAIO – Cambio della guardia a difesa della porta della Pianese. Nelle ultime ventiquattr’ore il club ha ridisegnato le gerarchie tra i pali con un’operazione in uscita e una in entrata. L’ultimo tassello, ufficializzato proprio oggi, è l’arrivo di Manfredi Nespola. L’estremo difensore, classe 2005, arriva con la formula del prestito dal Palermo Fc. Palermitano di nascita, Nespola porta in dote un bagaglio tecnico interessante nonostante la giovane età. Cresciuto nel vivaio rosanero, dove ha difeso la porta dell’Under 19 affacciandosi anche in prima squadra, ha maturato esperienza significativa in serie D con la Flaminia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

