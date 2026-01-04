Porte girevoli in consiglio Si dimette Chiara Dell’Amico

Il consiglio comunale di Arcola si arricchisce di nuove variazioni, con le dimissioni di Chiara Dell’Amico e l’ingresso di nuovi membri. Dopo le uscite di Maurizio Carpanoni e l’insediamento di Abdu Essaadi, si registra un’ulteriore modifica nella composizione dell’assemblea. Questi cambiamenti riflettono un momento di rinnovamento all’interno dell’amministrazione locale, che prosegue nel suo percorso di confronto e collaborazione istituzionale.

Chiara Dell'Amico lascia i banchi del consiglio comunale arcolano. Nuove uscite e ingressi nel consiglio comunale di Arcola, dopo le dimissioni di Maurizio Carpanoni e il subentro di Abdu Essaadi, si libera un'altra sedia nella compagine di maggioranza. Ha protocollato ufficialmente le sue dimissioni Chiara Dell'Amico, consigliera di Rifondazione Comunista, che eletta in appoggio alla lista Uniti per Arcola a sostegno della sindaca Monica Paganini, vincitrice delle amministrative del 2024, aveva poi assunto una posizione indipendente entrando nel gruppo "14 Luglio" insieme al collega Paolo Magliani, anche lui esponente di Rifondazione.

