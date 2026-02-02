Psicologi della Puglia si rinnovano | presentato il portale digitale con servizi online e app dedicata

Questa mattina a Bari è stato presentato il nuovo portale digitale dei psicologi della Puglia. L’obiettivo è offrire servizi online e un’app dedicata per facilitare l’accesso alla figura professionale. La cerimonia ha segnato un passo importante nella digitalizzazione del settore nella regione.

Un nuovo capitolo nella digitalizzazione del mondo della psicologia in Puglia si è aperto ufficialmente il 30 gennaio a Bari, con la presentazione ufficiale del portale web psicologipuglia.it e della relativa Progressive Web App. L’iniziativa, portata avanti dall’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia, rappresenta un passo significativo verso l’innovazione tecnologica all’interno degli ordini professionali italiani. Il progetto, sviluppato in collaborazione con Developing.it, un’azienda bariense specializzata in soluzioni digitali, mira a rafforzare il rapporto tra professionisti, cittadini e istituzioni attraverso strumenti digitali moderni e accessibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Ordine degli psicologi della Puglia ha lanciato un nuovo portale online e una web app per migliorare i servizi rivolti agli iscritti e ai cittadini.

L'Ordine degli Psicologi della Puglia lancia un nuovo portale e una web app.

