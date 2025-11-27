Su Eurochocolate lo “scontro” continua a rimanere acceso. Dopo le dichiarazioni del presidente Eugenio Guarducci, che ha stigmatizzato l'assenza di prese di posizioni pubbliche contro le presunte offese ricevute dai partecipanti al corteo di protesta che si è registrato venerdì scorso per le vie. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Eurochocolate, proteste e polemiche. Gli organizzatori: "Nessuna minaccia. Il dissenso è diritto e dovere"