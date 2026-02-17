Ponticelli Manfredi promette | Entro trenta giorni piano operativo di interventi

Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato che entro trenta giorni presenterà un piano operativo per Ponticelli, concentrandosi in particolare sul quartiere Conocal. Durante la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, ha spiegato che l’obiettivo è intervenire rapidamente per migliorare le condizioni del quartiere. Manfredi ha anche aggiunto che il piano prevederà interventi concreti e mirati per affrontare le criticità più urgenti. La promessa del sindaco arriva dopo aver ascoltato le richieste dei residenti e aver valutato le situazioni di emergenza presenti nel quartiere.

Un piano operativo su Ponticelli entro trenta giorni, con un focus specifico sul quartiere Conocal. È l'impegno annunciato dal sindaco Gaetano Manfredi al termine della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolta ieri sera nell'oratorio del quartiere. Il sindaco ha spiegato che il confronto è partito dalle testimonianze dei parroci, che hanno indicato bisogni e criticità della zona. L'obiettivo è arrivare in un mese a un quadro complessivo di interventi. Parallelamente è prevista un'intensificazione dei controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine.