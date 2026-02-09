Ciclone Harry la Regione nomina il coordinatore | entro un mese dovrà redigere un Piano per gli interventi

La Regione Siciliana ha scelto un coordinatore per gestire l’emergenza causata dal ciclone Harry. Il presidente Renato Schifani ha nominato Duilio Alongi, dirigente del Dipartimento regionale Tecnico, che entro un mese dovrà preparare un piano dettagliato per gli interventi. Alongi avrà il compito di mettere insieme tutti gli attori coinvolti, sia regionali che nazionali, per affrontare al meglio questa crisi.

Il presidente della Regione Siciliana e commissario delegato per l'emergenza nazionale Renato Schifani ha nominato il dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico Duilio Alongi responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori e di tutte le strutture, regionali e non, che.

La Regione Sicilia ha deciso di mettere in campo un piano di ristori per le aziende colpite dal ciclone Harry.

La Regione Calabria ha avviato un piano di ricognizione dei danni e interventi urgenti a seguito del passaggio del ciclone Harry, che ha provocato gravi mareggiate e danni sul territorio.

Ciclone Harry, la Regione tende la mano ai balneari: niente canoni per tutto il 2026 in tutta l’IsolaLa Regione interviene a sostegno delle imprese balneari colpite dal maltempo: misura estesa a tutti i litorali per garantire equità di trattamento. cataniaoggi.it

Ciclone Harry, il presidente della Regione Schifani oggi a SiracusaIl Presidente della Regione Renato Schifani oggi 5 febbraio nel Siracusano, per visitare i luoghi maggiormente colpiti dal ciclone Harry. La visita del governatore, attesa per le scorse settimane, è s ... siracusaoggi.it

Lungomare Poetto dopo il ciclone Harry... Piano piano ritorna normale #lungomarepoettocagliari #cittadicagliari #mare #poetto #italy #sardinia #sardegna facebook