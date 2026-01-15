Taxi tavolo al Mit | Salvini promette nuovi decreti entro 15 giorni

Il governo italiano si impegna a presentare entro 15 giorni i nuovi testi del Dpcm sulle applicazioni e del decreto sul foglio di servizio elettronico, in seguito al confronto con i sindacati dei taxi tenutosi al Mit. L’incontro, presieduto dal ministro Matteo Salvini, mira a rispondere alle criticità sollevate dall’Unione europea e dalla Corte costituzionale, segnando un passo importante nel confronto sulle regolamentazioni del settore.

Roma, 15 gennaio 2026 – Il confronto tra governo e sindacati dei taxi riparte, almeno sulla carta. Al termine del tavolo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presenza del ministro Matteo Salvini, è arrivato l'impegno a presentare entro 15 giorni i testi riscritti del Dpcm sulle applicazioni e del decreto sul foglio di servizio elettronico, dopo le precedenti bocciature arrivate dall'Unione europea e dalla Corte costituzionale. Secondo quanto riferito da fonti sindacali ad AdnKronos, i nuovi provvedimenti dovranno essere sottoposti a un confronto preventivo con le parti sociali.

