Napoli Basket Rizzetta incontra il sindaco Manfredi | sul tavolo la possibile riqualificazione del Mario Argento

Il presidente della Guerri Napoli Basket Matt Rizzetta ha incontrato a Palazzo San Giacomo il sindaco Gaetano Manfredi. Insieme al numero uno del club azzurro c'erano anche il vicepresidente Flavio D'Isanto e il direttore generale Riccardo Marziantonio. “Tra i vari temi discussi durante. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Piano di collaborazione finalizzato a valorizzare il basket in città #Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Manfredi incontra il presidente della Guerri Napoli Basket. Sul tavolo possibile riqualificazione palazzetto Mario Argento #ANSA Vai su X

Manfredi incontra il presidente della Guerri Napoli Basket - Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato a palazzo San Giacomo il presidente della Guerri Napoli Matt Rizzetta. Lo riporta ansa.it

COMUNE DI NAPOLI - Il Sindaco Manfredi ha incontrato il Presidente della Guerri Napoli Matt Rizzetta - Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha incontrato a Palazzo San Giacomo Matt Rizzetta, Presidente della Guerri Napoli. Da napolimagazine.com

Dialogue pour l'Avenir du Sport à Naples - Le maire de Naples, Gaetano Manfredi, a rencontré au Palazzo San Giacomo le Président de Guerri Napoli, Matt Rizzetta. Riporta ilmattino.it

Basket, Matt Rizzetta rassicura: “Il progetto Napoli non si ferma” - Vito e Federico, al timone del club negli ultimi sette anni, non hanno digerito la cessione della maggioranza delle quote alla Napoli Basketball LLC di ... Segnala napoli.repubblica.it

Napoli Basket: la famiglia Grassi ricorre contro il trasferimento delle quote - A tre settimane dalla fine del campionato e dall'annuncio da parte di Matt Rizzetta dell'acquisto delle quote di maggioranza del Napoli Basket, la famiglia Grassi decide di affondare il colpo e, ... Scrive rainews.it

Napoli, inizia la nuova era: "Potenziale enorme. Shaq? Ci sarà" - I contenuti della prima conferenza stampa del 2025/26 del Napoli Basket lo sono stati ancor di più: nuovo logo, nuova ... Secondo sportmediaset.mediaset.it