Molesta al citofono i residenti di un' abitazione e minaccia un uomo con un coltello denunciato

A Santa Maria degli Angeli, un uomo di 49 anni è stato denunciato dalla polizia per aver molestato i residenti al citofono e averli minacciati con un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare ulteriori conseguenze di un comportamento inquietante. La vicenda evidenzia l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni di rischio per garantire la sicurezza pubblica.

