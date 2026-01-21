Una commedia brillante alle Fornaci di Terranuova, in programma a Terranuova Bracciolini, porta sul palco un copione ricco di ritmo e ironia. Con un cast corale, lo spettacolo promette un intrattenimento leggero e piacevole, ideale per una serata di svago. L’evento si inserisce nel calendario culturale della zona, offrendo al pubblico un’occasione di divertimento in un contesto sobrio e di qualità.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Una nuova commedia brillante pronta a conquistare il pubblico con ritmo, ironia e un cast corale. Venerdì 23 gennaio alle ore 21.15, il teatro auditorium “Le Fornaci” di Terranuova Bracciolini ospita il debutto di “Benvenuti al Paradise”, nuova produzione dell’Associazione Culturale A.B.C. Arte, scritta e diretta da Laura Becattini. Ambientata all’interno di un hotel tanto caratteristico quanto imprevedibile, la commedia mette in scena un intreccio di storie e personaggi che si incontrano e si scontrano tra equivoci, imprevisti e situazioni esilaranti, dando vita a una narrazione vivace e dal ritmo incalzante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Musica e teatro alle Fornaci di TerranuovaUn fine settimana ricco di eventi attende il pubblico delle Fornaci di Terranuova Arezzo, con spettacoli di musica e teatro nelle rassegne Diffusioni Music e Diffusioni Kids.

