Tamponamento sulla Flaminia due persone trasportate in ospedale

Un incidente si è verificato questa sera in via Flaminia, all’incrocio con via Conca, coinvolgendo due veicoli. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie. L’intervento delle autorità ha consentito di gestire la situazione e di mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

ANCONA - È di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto attorno alle 19 in via Flaminia, all’incrocio con via Conca. Stando a una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto tra un’auto condotta da una 40enne che avrebbe tamponato la vettura guidata da un 36enne, entrambi trasportati dal.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Tamponamento Flaminia Aggressione nella notte a Pietrasanta, due persone trasportate in ospedale Incidente lungo l'autostrada A14, coinvolte due auto: tre persone trasportate in ospedale Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Tamponamento Flaminia Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 19 | 40. Scontro tra auto in centro, due feritiA finire nel vicino Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di Torrette una donna e un uomo È di due feriti il bilancio di un tamponamento avvenuto attorno alle 19 in via Flaminia ad Ancona nei pressi ... youtvrs.it Tamponamento tra furgone e camion e rogo sull'A22: i morti sono dueIncidente mortale nella notte lungo l’autostrada del Brennero. Un tamponamento tra un furgone e un camion degenera in un incendio. Deceduti un uomo e una donna sul furgone. Intervento congiunto dei vi ... altoadige.it Ci segnalano diverse ambulanze e forze dell'ordine fuori dal certo commerciale Flaminia. Ore 20:00 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.