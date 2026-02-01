Una nuova rotatoria sulla Flaminia Vecchia

Una nuova rotatoria sta per essere realizzata sulla Flaminia Vecchia, in via Falminia Vecchia vicino a villa Redenta. L’obiettivo è eliminare il pericolo dell’incrocio a raso e migliorare la sicurezza dei pedoni. L’intervento prevede di sostituire l’attuale incrocio con una rotatoria, per rendere più fluido il traffico e ridurre i rischi di incidenti. I lavori sono in corso e presto la zona sarà più sicura per tutti.

Eliminare il pericolo dell' incrocio a raso e garantire la sicurezza dei pedoni. È in arrivo ancora una rotatoria lungo le strade della città e questa volta l'intervento è previsto in via Falminia Vecchia all'altezza di villa Redenta, in sostituzione dell'incrocio con via delle Lettere. A dare alcune anticipazioni sul nuovo interevento è stato il sindaco Andrea Sisti che ha postato un'immagine della pianta della nuova infrastruttura viaria. L'incrocio a raso è piuttosto pericoloso e più volte si sono verificati incidenti, ma nella zona non è garantita neanche la sicurezza dei pedoni mancando un attraversamento pedonale.

