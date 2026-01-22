Ponte Verucchio lavori a rilento e traffico in tilt

Il cantiere sulla via Ponte a Ponte Verucchio sta causando rallentamenti e disagi alla viabilità. Dopo le segnalazioni dei residenti e le richieste di chiarimenti, si attende una comunicazione ufficiale sulla data di riapertura. La situazione rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Quando riaprirà via Ponte a Ponte Verucchio? A chiederlo con un'interrogazione Nicola Marcello, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, visti i disagi che il cantiere sta creando. Tutto è iniziato il 7 novembre scorso, quando in strada si è aperta una voragine profonda 3 metri. Da allora la strada è chiusa e i lavori di ripristino vanno a rilento. "Parliamo di un collegamento strategico per la viabilità locale – sottolinea Marcello – con pesanti disagi per residenti, pendolari e attività economiche, oltre a ripercussioni sul trasporto pubblico, come dimostrano le deviazioni delle linee bus".

