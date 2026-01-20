Ponte chiuso per lavori I camionisti contano i danni | Pronti alla class action

Il ponte sul fiume Adda di Brivio sarà chiuso ai mezzi pesanti, con un limite di 7,5 tonnellate a partire da lunedì 26 gennaio, in anticipo rispetto alla chiusura totale prevista per i lavori di consolidamento. La decisione ha suscitato proteste tra i camionisti, che valutano azioni legali collettive. La situazione evidenzia le ripercussioni di un intervento necessario ma che impatta sul traffico e sull’economia locale.

Non si placano le polemiche dopo la notizia, emersa venerdì dopo un vertice inPrefettura, relativa al ponte sul fiume Adda di Brivio, al confine con Cisano Bergamasco, che chiuderà ai mezzi pesanti (verrà imposto un limite alle 7,5 tonnellate a partire da lunedì 26 gennaio, tre mesi prima, quindi, rispetto a quando il viadotto verrà chiuso totalmente al traffico per essere sottoposto ai lavori di consolidamento statico. La Fai di Bergamo – Federazione autotrasportatori italiani – non ha preso bene la notizia e minaccia di dare vita ad una class action contro i disagi che la chiusura del ponte causerà alla categoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponte chiuso per lavori. I camionisti contano i danni: "Pronti alla class action" Ponte di Brivio, stop ai camion. «Noi pronti alla class action»Dal 26 gennaio, il ponte di Brivio sarà chiuso al traffico dei camion, suscitando reazioni e preoccupazioni tra le aziende locali. Galleria di Atina chiusa da 9 mesi, cittadini esasperati e pronti ad una class actionLa Galleria di Atina, chiusa da oltre nove mesi, sta causando notevoli disagi ai pendolari della zona. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. PONTE DI OLGINATE: LAVORI PER OTTO MESI, MA DOPO IL CANTIERE DI BRIVIO - Costruito tra il 1909 e il 1911, il ponte sorge in un punto attraversato già in epoca romana, come testimoniano le antiche fondazioni che riaffiorano durante le secche dell’Adda. lecconews.news

