Ponte al Pino dal 9 febbraio scatta la seconda fase dei lavori

Da lunedì 9 febbraio riprendono i lavori sul cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Rete Ferroviaria Italiana ha avviato la seconda fase di interventi per sostituire la struttura, che rischiava di crollare. Le operazioni coinvolgono macchinari e operai, e dureranno alcune settimane. La zona sarà chiusa al traffico e alle persone, per garantire la sicurezza di tutti. Le autorità invitano gli automobilisti a usare percorsi alternativi.

Firenze, 4 febbraio 2026 - Procedono le attività di cantiere da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la sostituzione de cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Dal 9 febbraio al 6 marzo si svolgerà quella che è stata individuata come la seconda fase dei lavori propedeutici alla posa del nuovo impalcato. Si tratta delle lavorazioni per il rinforzo delle "spalle" di appoggio del cavalcaferrovia, e avverrà tramite la realizzazione di micropali. Dal punto di vista della viabilità sono previsti restringimenti di carreggiata, chiusure parziali e sensi unici legati all'avanzamento dei lavori, come già avvenuto durante gli interventi preliminari delle scorse settimane.

