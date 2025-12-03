San Mauro Cilento il sindaco paga di tasca sua la mensa per gli alunni

A San Mauro Cilento, la mensa scolastica resta gratuita anche per l'anno in corso. Nel piccolo comune cilentano, circa mille abitanti, i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria continueranno a usufruire senza costi del servizio di refezione. La decisioneLa misura è garantita dalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

