Il sindaco San Mauro Cilento devolve l’indennità per finanziare la mensa dei bambini
A San Mauro Cilento (Salerno) la mensa scolastica per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria sarà gratuita per tutto l’anno. Lo ha deciso il sindaco Carlo Pisacane, che ha scelto di destinare la propria indennità da amministratore al finanziamento del servizio, consentendo di azzerare i costi per le famiglie. Sull’account Facebook dell’amministrazione è stato postato l’articolo della tv Rete 7 – Canale 99. Il provvedimento, entrato in vigore il 17 novembre, coprirà i pasti degli alunni fino al 12 giugno. L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente difficoltà economica per molti nuclei familiari, aggravata dai rincari e dalle spese scolastiche, e punta a garantire un sostegno diretto ai genitori, in particolare a quelli con più figli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
