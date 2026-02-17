Poliziotto ucciso per sventare una rapina sconto di pena all'assassino di Domenico Attianese

Salvatore Allard, condannato per aver ucciso Domenico Attianese durante una rapina, vede ridursi la pena da 30 a 22 anni in appello. La sentenza arriva dopo che, 39 anni fa, Allard e altri membri della banda avevano sparato mentre Attianese cercava di bloccare il colpo. Questa decisione segna un cambiamento significativo nel processo di giustizia, che ha seguito decenni di attese e ricorsi.

Passa da 30 a 22 anni, in appello, la pena per Salvatore Allard, nella banda che, 39 anni fa, uccise Domenico Attianese. La figlia del poliziotto: "Per noi non esistono attenuanti generiche".