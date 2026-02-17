Poliziotto ucciso per sventare rapina | pena ridotta per l' assassino da 30 a 22 anni

Salvatore Allard ha visto la sua condanna ridursi da 30 a 22 anni dopo aver ucciso il sovintendente Domenico Attianese durante una rapina a Pianura, avvenuta quasi quattro decenni fa. La corte ha deciso di alleggerire la pena, considerando il suo comportamento durante il processo e le nuove valutazioni sul reato. Il fatto risale al 1984, quando Allard e altri banditi avevano tentato di rapinare un negozio e si erano scontrati con la polizia.

Sconto di pena da 30 a 22 anni per Salvatore Allard, uno dei banditi che uccise il sovrintendente della Polizia di Stato Domenico Attianese in una sparatoria consumatasi 39 anni fa a Pianura. La sentenza di appello è stata emessa dalla IV sezione della Corte di assise di appello di Napoli. I giudici hanno riconosciuto la sussistenza delle attenuanti generiche. Confermata invece sempre dalla Corte d'Appello la condanna a 30 anni per Giovanni Rendina.

