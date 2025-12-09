Nuova stazione più crociere Attesi oltre cento scali

Nel 2026, la nuova stazione marittima di Ravenna, in costruzione tra Porto Corsini e il mare Adriatico, entrerà in funzione, potenziando significativamente il traffico crocieristico della città. Con oltre cento scali previsti, questa infrastruttura rappresenta una svolta strategica per il ruolo di Ravenna nel panorama delle crociere.

Nel 2026 la nuova stazione marittima, oggi in costruzione tra Porto Corsini e il mare Adriatico, inizierà a operare a pieno ritmo segnando una svolta per il ruolo di Ravenna nel traffico crocieristico. Sono 111 gli scali previsti e circa 390mila i passeggeri attesi, con una stagione da febbraio a dicembre e un incremento del 62% rispetto al 2025. Il cantiere da oltre 50 milioni di euro è in fase avanzata e sta ridisegnando il volto dell’homeport ravennate. Il terminal, 10mila metri quadrati su due piani, accoglierà navi fino a 315 metri e sarà collegato alle banchine attraverso una passerella sopraelevata, pensata come una camminata panoramica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it