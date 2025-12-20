Napoli controlli della Polizia a piazza Plebiscito | 63 identificati

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari a piazza Plebiscito, identificando complessivamente 63 persone, di cui 20 con precedenti. Sono stati inoltre verificati 6 veicoli nelle aree limitrofe. Tali operazioni rientrano nell’attività di sorveglianza e tutela del territorio.

Controlli straordinari della Polizia di Stato a piazza del Plebiscito: identificate 63 persone, 20 con precedenti, e verificati 6 veicoli nelle aree limitrofe.. Napoli, 20 dicembre 2025 – Notte di controlli straordinari nel cuore di Napoli. La Polizia di Stato ha effettuato un servizio mirato di vigilanza e prevenzione in piazza del Plebiscito e nelle aree circostanti, uno dei punti più frequentati della città, soprattutto nelle ore serali. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno passato al setaccio la zona, identificando 63 persone, tra cui 20 con precedenti di polizia, e procedendo al controllo di 6 veicoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, controlli della Polizia a piazza Plebiscito: 63 identificati Leggi anche: Controlli in piazza del Plebiscito e sulle strade limitrofe: identificate 63 persone Leggi anche: Suicidio in piazza Plebiscito a Napoli, davanti a decine di persone, indaga la Polizia Municipale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Controlli della Polizia di Stato a Mergellina.; Spari in piazza Carolina a Napoli, la Prefettura intensifica i controlli: vigilanza fissa di notte; Napoli, spari in piazza Carolina. Prefetto: «Intensificati i controlli»; Festività, stretta sicurezza: a Napoli più turisti, aumentano anche i controlli su movida e degrado. Napoli: controlli della polizia a piazza del Plebiscito - La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza del Plebiscito e zone limitrofe. msn.com

