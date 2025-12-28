Montebianco Costruzioni Omaggio agli agenti della polizia penitenziaria
Un gesto d’attenzione verso chi ogni giorno si occupa di fare rispettare la legalità all’interno dell’istituto penitenziario, ma che dà il proprio contributo anche al reinserimento sociale dei detenuti e si occupa di prevenzione e di organizzazione di attività collaterali per rendere meno pesante la detenzione. Anche quest’anno, come d’altronde successo pure nel 2024, Montebianco Costruzioni, azienda leader nelle ristrutturazioni condominiali nell’area metropolitana Prato, Firenze, Pistoia, e con sedi anche a Milano e Roma, ha avuto un pensiero per la polizia penitenziaria del carcere della Dogaia a Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: "Fammelo ammazzare", detenuti a processo per rissa e aggressione agli agenti della penitenziaria
Leggi anche: Carceri, in arrivo 102 agenti della polizia penitenziaria grazie al piano mobilità
Montebianco Costruzioni. Omaggio agli agenti della polizia penitenziaria.
Montebianco Costruzioni. Omaggio agli agenti della polizia penitenziaria - Consegnati doni per rendere ‘più dolci’ le feste al personale della Dogaia "Un gesto d’attenzione per il fondamentale servizio svolto sul territorio". lanazione.it
Donazione natalizia di Montebianco Costruzioni alla polizia penitenziaria della Dogaia - Un gesto d'attenzione verso chi ogni giorno si occupa di fare rispettare la legalità all'interno dell'istituto penitenziario, ma che dà il proprio ... gonews.it
TIX GHANTURISNO GRAN URISMO CARROZZERIA OFFICINE COSTRUZIONI LUIGI DALLA VIA - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.