Montebianco Costruzioni. Omaggio agli agenti della polizia penitenziaria.

Un gesto d’attenzione verso chi ogni giorno si occupa di fare rispettare la legalità all’interno dell’istituto penitenziario, ma che dà il proprio contributo anche al reinserimento sociale dei detenuti e si occupa di prevenzione e di organizzazione di attività collaterali per rendere meno pesante la detenzione. Anche quest’anno, come d’altronde successo pure nel 2024, Montebianco Costruzioni, azienda leader nelle ristrutturazioni condominiali nell’area metropolitana Prato, Firenze, Pistoia, e con sedi anche a Milano e Roma, ha avuto un pensiero per la polizia penitenziaria del carcere della Dogaia a Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

