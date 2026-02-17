Polizia Locale tra sicurezza e dialogo | controlli vicino le scuole con cane antidroga

La Polizia Locale di Forlì ha condotto controlli nelle zone vicine alle scuole, perché ha ricevuto segnalazioni di spaccio di droga tra i giovani. Durante le operazioni, gli agenti hanno utilizzato anche un cane antidroga per verificare eventuali sostanze proibite. In alcuni punti, sono stati controllati i passaggi di studenti e genitori durante gli orari di entrata e uscita. Questo intervento rientra nel progetto “Scuole Sicure 202526” e mira a garantire maggiore sicurezza nelle aree scolastiche.

Servizi straordinari di controllo nelle aree adiacenti ad alcuni edifici scolastici cittadini. Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Forlì ha messo in campo un’attività mirata nell’ambito del progetto “Scuole Sicure 202526”, con particolare attenzione agli orari di ingresso e uscita degli studenti. “L’operazione, svolta con il supporto dell’unità cinofila antidroga, rientra in un più ampio programma di prevenzione e contrasto ai fenomeni di microcriminalità e al consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. I controlli hanno interessato le aree limitrofe agli istituti scolastici, con finalità esclusivamente preventive e di tutela della sicurezza urbana”, viene spiegato dal Corpo.🔗 Leggi su Forlitoday.it

