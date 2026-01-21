Controlli stradali e antidroga della Polizia Locale nel quartiere San Leonardo

Nel quartiere San Leonardo, nel pomeriggio di ieri, si sono svolti controlli stradali e antidroga effettuati dalla Polizia Locale. L’Assessore alla Legalità, Francesco De Vanna, e il Comandante del Corpo, Varno Maccari, hanno assistito ad alcune delle attività di prevenzione e sicurezza condotte dalle pattuglie. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nel quartiere, rafforzando l’attenzione alle tematiche di legalità.

Nel pomeriggio di ieri l’Assessore alla Legalità Francesco De Vanna e il Comandante del Corpo della Polizia Locale Varno Maccari hanno presenziato ad alcune attività di controllo svolte da due pattuglie della Polizia Locale nel quartiere San Leonardo. I controlli stradali rientrano in una.🔗 Leggi su Parmatoday.it Blitz antidroga della polizia locale. Recuperato un chilo di hashishLa polizia locale di Campigna intensifica la lotta allo spaccio di droga, portando a termine due interventi negli ultimi giorni. Stretta sugli abusi edilizi, oltre 1.000 i controlli della Polizia locale di Rimini nel 2025Nel 2025, la Polizia locale di Rimini ha intensificato i controlli per contrastare gli abusi edilizi, con oltre 1. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Controlli stradali a Villesse: 1 su 6 positivo alla droga; Controlli nella serata di sabato tra Guspini e Gonnosfanadiga: una patente ritirata e una segnalazione per droga; Maxi operazione della polizia tra stazione e centro, 4 arresti e droga; Controlli antidroga al casello di Villesse, tre patenti ritirate e conducenti positivi ai test. Aprilia, controlli antidroga: 21enne arrestato con 81 dosi di cocainaAprilia, durante controlli antidroga nei giorni scorsi i Carabinieri hanno arrestato un 21enne: sequestrati circa 58 grammi di cocaina suddivisi in 81 dosi e oltre 300 euro in contanti ... latinaquotidiano.it Controlli antidroga, due arresti in CanaveseDue arresti per droga in Canavese. E' il risultato di altrettanti interventi dei carabinieri, proseguiti nelle ultime settimane di festa, in particolare su strada e finalizzati proprio a contrastare ... rainews.it Asciugamano sulla targa per entrare in Ztl: quando la furbizia diventa un boomerang. Tentare di aggirare i controlli stradali con un trucco improvvisato può trasformarsi in un problema ben più serio di una semplice multa. - facebook.com facebook Polizia locale: nel 2025 più controlli e attività sul territorio x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.