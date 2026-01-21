Controlli stradali e antidroga della Polizia Locale nel quartiere San Leonardo

Da parmatoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere San Leonardo, nel pomeriggio di ieri, si sono svolti controlli stradali e antidroga effettuati dalla Polizia Locale. L’Assessore alla Legalità, Francesco De Vanna, e il Comandante del Corpo, Varno Maccari, hanno assistito ad alcune delle attività di prevenzione e sicurezza condotte dalle pattuglie. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nel quartiere, rafforzando l’attenzione alle tematiche di legalità.

