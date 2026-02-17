Polizia Locale rimossa una discarica abusiva in Strada dei Mercati
La Polizia Locale ha rimosso una discarica abusiva in Strada dei Mercati, perché era stata creata illegalmente e rappresentava un rischio per l’ambiente. Questa operazione si è svolta questa mattina, quando il Reparto edilizia e Pronto Intervento, guidato dal Comandante Varno Maccari, ha scoperto un’area di rifiuti abbandonati vicino a un deposito di materiali edili. Con l’aiuto degli agenti di Comunità del quartiere Pablo, gli agenti hanno eliminato i rifiuti e sequestrato i materiali abbandonati.
Nel corso della mattinata, il Reparto edilizia e Pronto Intervento della Polizia Locale, coordinato dal Comandante Varno Maccari, unitamente agli e alle Agenti di Comunità del quartiere Pablo, è intervenuto in Strada dei Mercati, dove è stata individuata e rimossa una discarica abusiva. L'operazione ha consentito lo sgombero dell'area e il successivo ripristino delle condizioni di pulizia e sicurezza.
