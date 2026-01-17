Controlli della polizia a Librino e San Cristoforo rimossa la struttura abusiva di un chiosco in via della Concordia

Nella giornata odierna, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli nei quartieri Librino e San Cristoforo, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative. Durante l’intervento, è stata rimossa una struttura abusiva di un chiosco in via della Concordia. L’operazione si inserisce in un più ampio controllo volto a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole nel territorio.

A distanza di pochi giorni, la polizia ha svolto una nuova attività di controllo nei quartieri Librino e San Cristoforo insieme con la polizia locale e con il supporto dei vigili del fuoco. Ancora una volta, è stata passata al setaccio via Della Concordia per contrastare l’abusivismo commerciale. In particolare, i poliziotti della squadra volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno proceduto a verificare il rispetto delle prescrizioni delle licenze di alcuni esercizi commerciali e l’osservanza delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza. Allo stesso tempo, gli agenti della polizia locale hanno provveduto ad accertare infrazioni alla normativa vigente in materia di autorizzazioni amministrative per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

