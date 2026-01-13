Presidente della Provincia convoca l' Assemblea dei sindaci per discutere di bilancio

Il Presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha convocato l’Assemblea dei Sindaci per discutere del bilancio di previsione 2026 e del bilancio pluriennale 2026-2028. La seduta pubblica consentirà ai sindaci di esprimere un parere obbligatorio, sebbene non vincolante. L’incontro rappresenta un momento importante per condividere gli aspetti finanziari dell’Ente e valutare le strategie future in un’ottica di trasparenza e collaborazione.

Il Presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha ufficialmente convocato l’Assemblea dei Sindaci in seduta pubblica per l’espressione del parere obbligatorio ma non vincolante sul bilancio di previsione annuale 2026 e sul bilancio pluriennale 2026–2028 dell’Ente provinciale.La. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Bilancio preventivo 2026-2028: l’Assemblea dei Sindaci della Provincia approva all'unanimità Leggi anche: L’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Salerno esprime parere positivo all’unanimità al bilancio preventivo 2026-2028 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Classificazione Comuni montani: il Comune di Albenga chiede la convocazione urgente dell’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Savona; Nuova classificazione dei Comuni Montani, Albenga chiede la convocazione urgente dell’Assemblea dei sindaci della Provincia di Savona; Rizza, tavolo aperto per valutare alternative al trasferimento; Acqualatina, eppur si… parlano: prove di dialogo tra i partiti ma resta lo stallo. Consiglio delle Autonomie Locali della Toscana: ecco i 4 sindaci che rappresenteranno Arezzo - I nomi sono stati indicati dall'Assemblea dei Sindaci convocata oggi dal presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri ... arezzonotizie.it Classificazione Comuni montani, Albenga chiede la convocazione urgente dell’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Savona - Il presidente del Consiglio comunale, Passino: "La nuova legge, basata su altimetria e pendenza, rischia di escludere circa 100 Comuni liguri, penalizzando territori fragili e produttivi" ... msn.com

La Provincia di Arezzo designa i rappresentanti del territorio del nuovo consiglio delle autonomie locali della Regione - Si è riunita oggi 30 dicembre 2025 l’Assemblea dei Sindaci, convocata dal Presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri per procedere alla designazione dei componenti chiamati a rappresentare ... msn.com

Questa mattina il presidente della provincia BAT, Bernardo Lodispoto, ha incontrato il neo Prefetto Flavia Anania: «Oggi ho avuto il piacere di incontrare in Provincia del neo Prefetto di Barletta-Andria-Trani Flavia Anania, con cui ho potuto avviare un primo co - facebook.com facebook

Poli Bortone, candidata a 82 anni a presidente Provincia di Lecce, offesa sui social per l'età: solidarietà dalla politica x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.