vis faventia e riolese per il memorial frisenda

Il weekend vedrà le finali delle Coppe provinciali, con la sfida decisiva della coppa di Seconda e le semifinali di quella di Terza. Vis Faventia e Riolese si confronteranno in un momento importante per il calcio locale, portando in campo passione e impegno. Un’occasione per apprezzare le ultime fasi delle competizioni e valorizzare il talento delle realtà territoriali.

Weekend dedicato alle fasi finali delle Coppe provinciali, con la finalissima della coppa di Seconda e le semifinali di quella di Terza. Al ’Guerrini’ di Savarna (domani, ore 14.30) c’è la finale della 4ª edizione del ’ Memorial Frisenda ’, dedicato alle formazioni di Seconda Categoria della provincia, indipendentemente dal girone di appartenenza. All’atto conclusivo sono arrivate due delle squadre più in forma del momento, la Vis Faventia e la Riolese, prima e seconda del girone M, con la prima che guida la classifica con 35 punti e la seconda che insegue a 29 (col Mezzano): in campionato le due formazioni si sono affrontate ormai quattro mesi fa, alla prima giornata e si è imposta la Vis Faventia 2-1 grazie alle reti di Mattia Zoli e Birame Cissokho inframezzate dal momentaneo pari di Luca Gallinucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

